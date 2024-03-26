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Кулеба: Отримуємо роздратовані коментарі від Німеччини за прохання передати Taurus
09:12 26.03.2024 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.
Про це український міністр сказав в інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".
Коли Кулебу спитали про позицію Німеччини щодо Taurus, він сказав, що "втомився відповідати на це питання".
"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus - Ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - зазначив він.
Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus - від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.
За даними ЗМІ, ключова причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, нібито може бути пов'язана з особливостями наведення цілей. Цією ж причиною послуговується низка німецьких політиків, аргументуючи відмову у наданні Україні ракет.
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