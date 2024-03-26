Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві відбулася зустріч Умерова і Сирського з делегацією Європарламенту

22:45 25.03.2024 |

Політика

 

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустем Умерова разом із головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським із делегацією голів комітетів Європейського парламенту, повідомляє в понеділок Міністерство оборони України.

Як повідомляється, Рустем Умеров відзначив велике значення допомоги Європарламенту та Європейського Союзу Україні для протистояння російській агресії.

"Ми в Європі повинні бути єдині в боротьбі проти російської агресії", - сказав міністр оборони України.

Рустем Умеров і Олександр Сирський поінформували європейську делегацію про поточну ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що пріоритетними потребами Сил безпеки є системи протиповітряної оборони, ракети до них, артилерійські системи і боєприпаси, а також далекобійні вогневі засоби.

Він наголосив на важливості продовження підготовки українських військових у рамках місії ЄС.

Зі свого боку голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер сказав, що візит одразу кількох голів комітетів Європарламенту до України є сигналом непохитної всепартійної підтримки України Європарламентом у боротьбі проти російської агресії.

"Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати і будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2298
  0,3223
 0,83
EUR
 1
 42,4898
  0,3646
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9777  0,18 0,48 39,5596  0,20 0,51
EUR 42,2654  0,20 0,47 43,0619  0,20 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4050  0,26 0,65 39,4250  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес