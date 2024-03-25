Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Заволодіння 1,2 млрд грн у VAB Банку: САП скерувала до суду обвинувальний акт Бахматюку

18:14 25.03.2024 |

Політика

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього бенефіціара VAB Банку Олега Бахматюка та його сестри Наталії Василюк, ексголови наглядової ради банку, яких звинувачують у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ. Про це повідомляє пресслужба САП.

Нацбанк визнав VAB Банк неплатоспроможним у листопаді 2014 року.

У жовтні 2014 року VAB Банк звернувся до НБУ з клопотанням надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, видало кредит, зазначають у САП.

Водночас вартість нерухомості, переданої під заставу Нацбанку, була завищена майже у 25 разів через підроблені звіти про оцінку. Під час досудового слідства експертиза встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становила 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, як заявляв VAB Банк.

Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, досі не повернуто.

До цього VAB Банк уже отримував від Нацбанку кредит на 3 млрд грн, і ці кошти також не повернув.

Антикорупційне бюро проводило розслідування заволодіння кредитом НБУ з жовтня 2016 року. У 2019 році справу намагалися закрити через передання його Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув справу до НАБУ.

НАБУ завершило розслідування цієї справи у липні 2021 року. У травні 2023 року справу було спрямовано до суду, але Бахматюка серед обвинувачених не було. У серпні НАБУ повідомило нові підозри Бахматюку та його сестрі щодо розтрати грошей НБУ у VAB Банку. Бахматюку загрожує 12 років ув'язнення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2298
  0,3223
 0,83
EUR
 1
 42,4898
  0,3646
 0,87

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,40 1,03 39,1900  0,38 0,98
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес