Фінансові новини
- |
- 25.03.24
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заволодіння 1,2 млрд грн у VAB Банку: САП скерувала до суду обвинувальний акт Бахматюку
18:14 25.03.2024 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього бенефіціара VAB Банку Олега Бахматюка та його сестри Наталії Василюк, ексголови наглядової ради банку, яких звинувачують у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ. Про це повідомляє пресслужба САП.
Нацбанк визнав VAB Банк неплатоспроможним у листопаді 2014 року.
У жовтні 2014 року VAB Банк звернувся до НБУ з клопотанням надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, видало кредит, зазначають у САП.
Водночас вартість нерухомості, переданої під заставу Нацбанку, була завищена майже у 25 разів через підроблені звіти про оцінку. Під час досудового слідства експертиза встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становила 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, як заявляв VAB Банк.
Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, досі не повернуто.
До цього VAB Банк уже отримував від Нацбанку кредит на 3 млрд грн, і ці кошти також не повернув.
Антикорупційне бюро проводило розслідування заволодіння кредитом НБУ з жовтня 2016 року. У 2019 році справу намагалися закрити через передання його Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув справу до НАБУ.
НАБУ завершило розслідування цієї справи у липні 2021 року. У травні 2023 року справу було спрямовано до суду, але Бахматюка серед обвинувачених не було. У серпні НАБУ повідомило нові підозри Бахматюку та його сестрі щодо розтрати грошей НБУ у VAB Банку. Бахматюку загрожує 12 років ув'язнення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
|Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
|У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Заволодіння 1,2 млрд грн у VAB Банку: САП скерувала до суду обвинувальний акт Бахматюку
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|«Це абсурд». Рада досі не дозволила АРМА управляти російськими активами без згоди власника
|Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
|Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії
|Україна та Данія розпочнуть співпрацю у сфері Defence Tech
Бізнес
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг