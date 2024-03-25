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Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії
08:54 25.03.2024 |
Прем'єр Іспанії Педро Санчес у неділю заявив, що у 2024 році його країна надасть для України нові можливості для захисту від російської агресії.
"У 2024 році Іспанія надасть нові можливості, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, яка вже триває понад два роки", - написав він у соцмережі Х.
Він зазначив, що в неділю ввечері розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, якому підтвердив "тверду підтримку Іспанії доти, доки це необхідно".
"Іспанія та Україна працюють разом заради справедливого і міцного миру, який поважає основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми підтримуємо майбутній Саміт миру, який повинен мати широку міжнародну підтримку", - підсумував Санчес.
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