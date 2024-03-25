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В ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля «Ямал»
08:45 25.03.2024 |
У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був атакований великий десантний корабель Росії "Ямал". Ушкодження судна критичні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, 23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.
"Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал", - йдеться у повідомленні.
За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер - пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
"Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - зазначили у розвідці.
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