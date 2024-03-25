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У Конгресі розповіли, коли спікер Джонсон може винести на голосування пакет з допомогою Україні
08:15 25.03.2024 |
Голова Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол припускає, що спікер Палати Майк Джонсон може винести на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню після Великодня, який цьогоріч припадає на 31 березня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.
"Він прихильний до того, щоб винести його (проєкт - Ред.) на розгляд після Великодня. І ми працюємо над цим законопроєктом", - зазначив Маккол.
Він ухилився від відповіді на запитання, чи станеться це після 9 квітня, коли Палата повернеться до роботи, однак уточнив, що хотів би "закінчити якомога швидше".
"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і програємо Путіну, дозволимо йому захопити Україну, Молдову, Грузію, залишимо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані. Це зробить Сполучені Штати слабшими чи сильнішими? Я думаю, що слабшими", - додав конгресмен.
Сам Джонсон раніше заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
Як відомо, у ранкові години суботи Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів - за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.
Після цього документ був підписаний президентом США Джо Байденом, який також закликав Палату представників ухвалити проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.
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