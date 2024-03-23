В ООН закликали РФ припинити удари по енергетиці України

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш засудив вчорашній масований повітряний удар Росії по цивільній і енергетичній інфраструктурі України, повідомили у ООН у п'ятницю, 22 березня.

Гутерріш наголосив, що напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право. "Вони неприйнятні і повинні негайно припинитися", - зазначається у повідомленні.

Атаки позбавили світла 1,5 мільйона людей

За оцінками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, внаслідок наймасштабнішої за останній час атаки на українську енергетику, без електроенергії були понад 1,5 мільйона людей у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Одесі, Донецьку, Сумах та Кіровограді, було порушено водопостачання у деяких районах.

Очільниця місії Даніель Белл наголосила що удари, внаслідок яких була суттєво пошкоджена Дніпровська гідроелектростанція і вчергове порушилося живлення Запорізької атомної електростанції, можуть мати "руйнівні наслідки для цивільного населення країни".

Нагадаємо, під час повітряної атаки в ніч на 22 березня війська РФ використали 151 ракету і дрон, зокрема, 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, п'ять крилатих ракет Х-22,12 балістичних ракет "Іскандер-М", сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Українські протиповітряній обороні вдалося знищити 92 повітряні цілі, однак були уражені численні енергетичні об'єкти, кілька десятків людей отримали поранення, декілька - загинули.