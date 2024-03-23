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Стали відомі деталі міністерської зустрічі до 75-річчя Альянсу і засідання Ради Україна-НАТО
10:09 23.03.2024 |
Північноатлантичний альянс повідомив деталі зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів, що відбудеться 3-4 квітня до 75-ї річниці заснування НАТО, і на полях якої планується засідання Ради Україна-НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", програму подій опублікувала пресслужба.
3 квітня офіційна частина почнеться з 11:00, коли генсек Єнс Столтенберг та інші міністри дадуть короткі коментарі ЗМІ у процесі прибуття на зустріч. Для Швеції це буде перша зустріч як повноправного члена Альянсу.
О 12:30 планується спільне звернення Столтенберга і держсекретаря США Ентоні Блінкена, а з 13 години почнеться зустріч міністрів.
О 16:45 Столтенберг вийде з пресконференцією за підсумками зустрічі.
Наступного дня міністри почнуть прибувати на подію вже з 7 години ранку, з 8 години почнуться урочисті заходи до 75-ї річниці Альянсу з промовами багатьох міністрів закордонних справ.
О 10-30 будуть спільні заяви від Столтенберга і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, а об 11 годині почнеться засідання Ради Україна-НАТО.
О 14 годині союзники проведуть переговори з партнерами у Тихоокеанському регіоні.
Заходи завершаться підсумковою пресконференцією генсека о 16:25.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг у нещодавній розмові скоординували позиції перед засіданням Ради Україна-НАТО.
Також у розмові Кулеба наголосив на необхідності збільшити і прискорити постачання зброї і боєприпасів Україні. Генсек НАТО зі свого боку теж закликав країни Альянсу проявити політичну волю і зробити усе можливе для того, щоб Україна швидше отримувала потрібну їй зброю та боєприпаси.
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