Фінансові новини
- |
- 23.03.24
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шольц вважає «симпатичною» ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України
23:30 22.03.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вітає ініціативу прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо цільового показника витрат ЄС для України на рівні 0,25% валового внутрішнього продукту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.
Після саміту ЄС у Брюсселі Шольц назвав цю пропозицію "симпатичною" і вказав на розрахунки, згідно з якими ЄС мав би витрачати 0,8% свого економічного виробництва, щоб досягти рівня витрат США.
"Ось чому такі стандарти є хорошими і корисними, оскільки вони забезпечують подальшу ясність", - сказав він.
На початку саміту Каллас заявила, що якби кожна країна виділяла хоча б 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу, українці могли б перевершити Росію у військових витратах.
Згідно з даними Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), Естонія наразі витрачає майже 3,6% свого ВВП на підтримку України - більше, ніж будь-яка інша країна світу. Німеччина наразі витрачає близько 0,6%. Однак інші економічно сильні країни ЄС, такі як Франція, Італія та Іспанія, витрачають значно менше 0,25 відсотка, а їхній показник становить близько 0,07 відсотка.
Раніше Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.
Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.
Загалом Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія оголосила про пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО на 70 млн євро
|Родина нового голови АМКУ від Зеленського скуповує елітну нерухомість на Закарпатті під час війни, – «Схеми»
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія оголосила про пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО на 70 млн євро
|Шольц вважає «симпатичною» ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України
|Кабмін створив Центр авіації СБУ
|В Україні запрацював офіс Реєстру завданих Росією збитків
|Литва передала Україні системи боротьби з дронами - Міноборони
|Апеляційна палата ВАКС скасувала закриття справи «короля контрабанди» Альперіна
Бізнес
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті