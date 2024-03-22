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В Україні запрацював офіс Реєстру завданих Росією збитків
17:25 22.03.2024 |
Сьогодні у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації, створеного під егідою Ради Європи.
Про це повідомляє пресслужба президента Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер.
"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", - зазначив Зеленський.
Співрозмовники також обговорили посилення співпраці у питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Українии, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.
Як працюватиме Реєстр збитків, завданих Росією
Як повідомлялося, міжнародний Реєстр збитків планує запустити реєстрацію матеріальних втрат українців від російської агресії за допомогою платформи на основі "Дії", а сама структура має запрацювати орієнтовно в квітні, розповідав виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський.
Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.
Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.
В офіційно підписаних у Рейк'явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.
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