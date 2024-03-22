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АНАЛІТИКА

Литва передала Україні системи боротьби з дронами - Міноборони

Литва передала Україні системи боротьби з дронами - Міноборони

 

Литва продовжує надавати військову підтримку українцям, у п'ятницю, 22 березня, передані системи протидії безпілотникам прибули в Україну.

Як повідомляє Міноборони Литви, військова допомога, яку передають Україні в рамках системи національної оборони, включає широкий спектр озброєнь, боєприпаси, дрони, антидрони, навчання військ, ремонт важкої техніки та іншу допомогу, що надається відповідно до заявлених потреб України.

Зазначається, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму EUR200 млн на 2024-2026 роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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