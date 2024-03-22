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АНАЛІТИКА

Апеляційна палата ВАКС скасувала закриття справи «короля контрабанди» Альперіна

15:56 22.03.2024 |

Політика

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу про закриття кримінального провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації.

Про це апеляційна палата повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Ідеться про справу щодо можливої корупційної схеми на одеській митниці.

«За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції», - вказано у повідомленні.

Крім бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають «королем одеської контрабанди», обвинуваченими у справі є двоє його партнерів, колишній керівник Одеської митниці, колишній директор департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби та митний брокер.

Фігуранти обвинувачуються у створенні й участі у злочинній організації, яка, імовірно, ввозила до України товари за заниженою митною вартістю (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Ухвала апеляційної палати набрала законної сили з моменту проголошення й не може бути оскаржена в касаційному порядку.

Як повідомлялося, 12 жовтня минулого року ВАКС закрив кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого вважають «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні».

Щоб добитися закриття справи, сторона захисту використала «правки Лозового», що передбачають закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування.
 

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