Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай хоче проведення міжнародної мирної конференції з Україною та Росією

 

Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія.

Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

За його словами, Китай готовий з розпростертими обіймами прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.

Він також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

Участь Китаю у Глобальному саміті миру

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці.

Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.

Минулого року Пекін запустив "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.

Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти європейських столицях, включаючи Москву та Київ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9234
  0,2165
 0,55
EUR
 1
 42,4693
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6389  0,13 0,33 39,1611  0,16 0,41
EUR 42,0267  0,22 0,53 42,7907  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес