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Китай хоче проведення міжнародної мирної конференції з Україною та Росією
11:59 22.03.2024 |
Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія.
Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.
За його словами, Китай готовий з розпростертими обіймами прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.
Він також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.
Участь Китаю у Глобальному саміті миру
Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці.
Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи.
У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.
Минулого року Пекін запустив "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.
Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти європейських столицях, включаючи Москву та Київ.
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