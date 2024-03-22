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Топгенерал НАТО: рішення якоїсь країни спрямувати своїх військових в Україну вплине на всіх
09:35 22.03.2024 |
Потенційне рішення якоїсь із країн НАТО розмістити контингент своїх військових в Україні зачіпає інтереси усіх союзників, тож такі рішення потребують консультацій між ними.
Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю АрміяInform у Києві.
Бауера запитали, чи вважає він справді можливим потенційне розміщення в Україні військових окремих країн, про що піднялася дискусія останніми тижнями після заяв президента Франції Емманюеля Макрона.
Він у першу чергу зауважив, що в Україні немає військ НАТО і Альянс не має планів розміщувати їх в Україні.
"Але, якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв'язок з рештою Альянсу.
Ми пообіцяли один одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", - зазначив Роберт Бауер.
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