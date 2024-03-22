Мішель сподівається, що переговорні рамки для України буде затверджено в першій половині цього року

Президент Європейської ради Шарль Мішель вірить, що переговорні рамки для України будуть затверджені ще під час головування в ЄС Бельгії, яке завершується 30 червня.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі на прес-конференції після закінчення засідання Європейської ради.

Повідомивши, що під час засідання лідери обговорили питання підтримки України у сфері розширення, Мішель сказав: "Переговорні рамки на столі, і ми запросили Раду працювати швидко з тим, щоб досягати прогресу, і я щиро сподіваюся, що під час бельгійського президентства буде можливим провести першу міжурядову конференцію з Україною".