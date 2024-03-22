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АНАЛІТИКА

Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України - посол

 

Франція збільшила витрати на оборону, частина з яких буде інвестована у виробництво на території України, заявив надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Ґаель Весьєр.

Під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" посол зазначив, що витрати Франції на оборону перевищили 2% від ВВП.

Щодо інвестицій в оборону, дипломат наголосив, що інвестиції потрібні й для того, щоб виробляти в Україні те, що потрібно українським Збройним силам.

"Ми говоримо: якщо ми можемо почати таке виробництво в Україні, слід це робити", - сказав Весьєр.

Також він закликав підтримувати Україну для досягнення перемоги.

"Уявімо на секунду, якщо Росія переможе. Це означає, що Росія може знищити сусіда і міжнародна спільнота нічого не можеш зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: нам тепер потрібно приєднатися до ядерного клубу, тому що наша безпека під загрозою. Це буде більш ризикована і нестабільна ситуація, ніж сьогодні", - підкреслив французький дипломат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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