Фінансові новини
- |
- 21.03.24
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спікер Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам США
15:57 21.03.2024 |
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після того, як питання погодження бюджету уряду Сполучених Штатів вже майже вирішили, до пакета підтримки України та партнерів перейдуть вже найближчим часом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".
За його словами, після вирішення бюджетних питань, конгресмени "переведуть увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам - Ред.) та не зволікатимуть з цим".
Він уточнив, що зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України, а мова йде про весь пакет додаткового фінансування для партнерів США.
"Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють... законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит", - зазначив Джонсон.
Спікер Палати представників вказав, що серед законодавців зараз ведеться "багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання".
"Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", - резюмував він.
Напередодні, 20 березня, радник з нацбезпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва закликав вірити у те, що Сполучені Штати все ж забезпечать схвалення допомоги Україні.
Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами - щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.
Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва
|План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС
|Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги
|В Пентагоні назвали «червоні лінії» для України у використанні F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спікер Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам США
|Українці відзначають зростання рівня корупції у 2023 році та покладають на керівництво країни відповідальність за її подолання - опитування
|Кулеба закликав топкерівника НАТО повернути практику тренувань військових в Україну
|У НАТО вважають, що Україні потрібна мобілізація, щоб замінити загиблих і поранених
|Естонія оголосила пакет військової допомоги Україні на 20 млн євро
|Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України
Бізнес
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
|YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом
|Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту
|Skoda представила новий кросовер Epiq
|«Jetson Thor». Nvidia запускає платформу з генеративним ШІ для створення роботів-гуманоїдів
|NVIDIA представила архітектуру Blackwell, GPU B200 на ній, інтерфейс NVLINK 7.2T, сервери та суперкомп'ютери на їхній основі
|Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до мінімуму за 6 років, – KPMG