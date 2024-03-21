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АНАЛІТИКА

У НАТО вважають, що Україні потрібна мобілізація, щоб замінити загиблих і поранених

13:37 21.03.2024 |

Політика

 

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною.

Про це Бауер сказав під час виступу на Київському безпековому форумі в четвер, передає "Європейська правда".

Голова Військового комітету НАТО зауважив, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію", - сказав Бауер.

"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - додав він.

Бауер також застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
 

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