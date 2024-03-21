Фінансові новини
- |
- 21.03.24
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У НАТО вважають, що Україні потрібна мобілізація, щоб замінити загиблих і поранених
13:37 21.03.2024 |
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною.
Про це Бауер сказав під час виступу на Київському безпековому форумі в четвер, передає "Європейська правда".
Голова Військового комітету НАТО зауважив, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.
"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію", - сказав Бауер.
"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - додав він.
Бауер також застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.
Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва
|План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС
|Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги
|В Пентагоні назвали «червоні лінії» для України у використанні F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НАТО вважають, що Україні потрібна мобілізація, щоб замінити загиблих і поранених
|Естонія оголосила пакет військової допомоги Україні на 20 млн євро
|Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України
|Україна отримала від Канади кредит на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат
|Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва
|В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
Бізнес
|Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту
|Skoda представила новий кросовер Epiq
|«Jetson Thor». Nvidia запускає платформу з генеративним ШІ для створення роботів-гуманоїдів
|NVIDIA представила архітектуру Blackwell, GPU B200 на ній, інтерфейс NVLINK 7.2T, сервери та суперкомп'ютери на їхній основі
|Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до мінімуму за 6 років, – KPMG
|Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3: процесор для недорогих флагманських смартфонів
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука