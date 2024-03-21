Естонія оголосила пакет військової допомоги Україні на 20 млн євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер повідомив, що його країна надішле Україні наступний пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Естонії, пише "Європейська правда".

Певкур у Києві провів зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим.

До нового пакета увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові гармати, вибухові речовини, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру

"Ми склали цей пакет, зосереджуючись на тому, щоб забезпечити максимальну вигоду для України, і водночас переконатися, що він не зменшити готовність оборони Естонії", - сказав Ханно Певкур.

Пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Точну кількість боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.

Певкур зазначив, що із наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.