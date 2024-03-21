Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України

 

Австралія долучилася до коаліції безпілотників для України - разом із Великою Британією та Латвією. Канберра надасть безпілотники для Збройних сил України в рамках угоди про "коаліцію дронів", повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції дронів, яку очолюють Велика Британія і Латвія", - сказав він на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, передає The Guardian у четвер.

"Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна дотримувалася курсу і могла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", - додав міністр оборони Австралії.

Як повідомлялося, крім Латвії, Великої Британії та України, до Коаліції дронів долучилися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

У лютому повідомлялося, що Велика Британія разом із Латвією очолять велику коаліцію безпілотників, до якої, як очікують в уряді України, увійде щонайменше 20 країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7679  0,12 0,32 39,3221  0,13 0,32
EUR 42,2511  0,01 0,03 42,9932  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8900  0,25 0,64 38,9200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес