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АНАЛІТИКА

Шмигаль: потреби мобілізувати 500 тисяч українців зараз немає

23:38 20.03.2024 |

Політика, Україна

 

Потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на поточний момент немає.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами прем'єра, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження зброї.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії", - сказав Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

Нещодавно Міноборони повідомило, що кількість мобілізованих коригується залежно від потреби та ситуації на фронті. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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