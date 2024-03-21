ЗМІ: Іспанія готується до передачі Україні ще 19 Leopard 2

Іспанія готує нову партію бойових танків для передачі Україні.

Як пише "Європейська правда", про це виданню La Vanguardia повідомили джерела в оборонному відомстві.

Це будуть 19 Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять - у вересні.

Таке розпорядження віддав глава іспанського уряду Педро Санчес, який разом з міністеркою оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії. Під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії Росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова поставка.

У той час, коли, на думку експертів, може виникнути раптовий дисбаланс на користь Росії без реальної спроможності реагування з боку України, голова уряду цікавився, що може зробити іспанська промисловість для майбутніх поставок.

Відкинувши можливості ВПС і ВМС, вся увага знову була прикута до армії, яка вже більше десяти років зберігає бойові танки в Групі матеріально-технічного забезпечення № 41 в Касетасі, в Сарагосі. Саме звідти минулого року десять таких машин були вилучені для відправки.

Роблес запевняла тоді, що Leopard 2A4 в Касетасі "в жалюгідному стані". Однак завод Santa Bárbara Sistemas зумів підготувати їх до відправки в Україну. Тепер очікується повторення операції, але з удвічі більшою кількістю машин і з гіршим початковим станом машин, ніж ті, що вже були відправлені.

Санчес наказав підготувати їх до відправки наприкінці червня. Голова уряду розраховує, що на час його перебування на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня, бойові танки вже будуть в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася із закликом до населення своєї країни у зв'язку з погрозами президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення" - зазначила Роблес.

"Ми повинні повністю усвідомлювати, що наші демократичні цінності і мир в Європі знаходяться під загрозою", - додала вона.