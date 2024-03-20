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АНАЛІТИКА

Україна розробляє системи ППО з високоточними ракетами, аналогічні NASAMS - WP

16:54 20.03.2024 |

Політика

 

В Україні почали розробляти системи протиповітряної оборони з високоточними ракетами, аналогічні американській і норвезькій системі NASAMS, повідомляє The Washington Post з посиланням на українських чиновників.

"Минулого місяця міністр стратегічних галузей України Олександр Камишін заявив, що Україна розгорнула ракету місцевого виробництва з дальністю дії понад 400 миль. Він не надав подробиць. За словами чиновників, також розробляються системи ППО з високоточними ракетами, аналогічні американській і норвезькій Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу.

Однак наголошується, що високотехнологічні системи, які необхідні для того, щоб дати відсіч російським окупантам, ще дуже далекі від виробництва в Україні.

"Щоб освоїти таке виробництво, щоб побудувати таке виробництво, мають пройти десятиліття", - сказав директор Національної асоціації української оборонної промисловості Максим Полив'яний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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