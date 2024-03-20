Литва дає 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Литва надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте.

"Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги", - написала Шимоніте у своєму Twitter (X).

Нагадаємо, йдеться про "знайдені" Чехією у третіх країнах 800 тисяч артилерійських снарядів, які Прага знайшла можливість викупити для передачі Україні, а низка партнерів зголосилися профінансувати цю закупівлю, проте не всі заявили про свою участь публічно.