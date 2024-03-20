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Єврокомісія оцінить план реалізації Ukraine Facility і представить Раді пропозиції щодо його виконання - Варгеї
14:18 20.03.2024 |
Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Європейська комісія дасть оцінку представленому Україною плану реалізації Ukraine Facility з подальшою пропозицією для Європейської ради щодо його реалізації.
Про це Варгеї сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення Ради асоціації Україна-ЄС.
Раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав у середу в Брюсселі президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн план реалізації Ukraine Facility. Ukraine Facility - Український фонд був затверджений на лютневому позачерговому засіданні Європейської ради і передбачає фінансування України в розмірі 50 млрд євро.
"Комісія наразі дасть оцінку цьому плану і зробить пропозицію Раді його щодо виконання, наголошуючи на реформах та інвестиціях на наступні чотири роки. Після того як Рада затвердить це рішення, ми розпочнемо виділення коштів щоквартально, що буде предметом якісних і кількісних кроків, які мають бути зроблені Україною", - деталізував європейський комісар.
Він схвалив той факт, що Україна затвердила цей план зараз, до проведення Ради асоціації.
"Я думаю, що цей план має бути головним інструментом для реалізації Українського фонду. Цей план також має бути всеохоплюючим планом всієї країни для проведення внутрішніх реформ і пріоритетів для інвестицій, він також має бути готовий, щоб представити його донорам і міжнародним партнерам", - зазначив Варгеї.
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