Шмигаль обговорив із Боррелем ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Згідно з повідомленням Шмигаля в телеграм-каналі, сторони обговорили: подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) і Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС; використання заморожених російських активів для потреб України; підтримку Формули миру і підготовку до проведення Глобального саміту миру; ухвалення переговорної рамки і початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

"Очікуємо на плідні засідання Ради асоціації", - підсумував прем'єр.