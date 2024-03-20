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Шмигаль обговорив із Боррелем ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС
11:38 20.03.2024 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
Згідно з повідомленням Шмигаля в телеграм-каналі, сторони обговорили: подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) і Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС; використання заморожених російських активів для потреб України; підтримку Формули миру і підготовку до проведення Глобального саміту миру; ухвалення переговорної рамки і початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
"Очікуємо на плідні засідання Ради асоціації", - підсумував прем'єр.
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