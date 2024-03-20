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АНАЛІТИКА

Боррель скерував країнам ЄС пропозицію щодо застосування доходів з активів РФ на підтримку України

 

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель представив Раді ЄС ініціативу щодо використання доходів із заморожених активів РФ для "підтримки України в її боротьбі за перемогу".

"Сьогодні я представив пропозицію високого представника про ухвалення Радою ЄС рішення щодо використання доходів від іммобілізованих російських активів для підтримки України в її боротьбі за перемогу", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Боррель уточнив, що його пропозиція передбачає спрямування 90% коштів через Європейський фонд миру і 10% - через бюджет ЄС. "Я розраховую на швидке затвердження цієї пропозиції Радою", - додав дипломат. "Це продемонструє єдність ЄС і його прихильність підтримці України та її народу", - зазначив Боррель.

Як повідомлялося з посиланням на ЗМІ, 90% доходів від заморожених у Європі активів РФ Боррель запропонував використати для закупівлі озброєнь для України. Він зазначав, що 10%, які залишилися, пропонує перевести в бюджет ЄС для їх використання з метою підвищити потенціал української оборонної промисловості.

Ухвалити рішення щодо цих заходів мають країни-члени Євросоюзу. Саміт ЄС відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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