Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання, - Кулеба

Президент Франції Еммануель Макрон, кажучи про відправлення західних військ в Україну, мав на увазі можливість навчання. Україна ніколи не просила Франції направити свої війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, якого цитує La Stampa.

"Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз", - сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна потребує зброї та боєприпасів, але "ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами".

Глава МЗС зазначив, що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними - захопити всю територію країни.

"Якщо їм це вдасться, то вони будуть нападати на інші країни Європи та Центральної Азії, тому що керуються експансіоністськими цілями. Мені здається, що тепер зрозуміло, що Путін хоче відновити Радянський Союз та Російську імперію", - додав міністр.

Ідея Макрона про відправлення військ

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Більшість країн не підтримали позицію Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.