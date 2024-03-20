Канада вважає можливим інвестувати у придбання українських дронів

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати у купівлю дронів, які виробляє Україна.

Про це він заявив на пресконференції в Оттаві, повідомляє "Європейська правда".

Блер назвав реальною можливість, за якої Канада долучиться до закупівлі дронів, що виробляють в Україні, після того, як у лютому зустрівся міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Ми обговорили (з українським міністром), як ми можемо співпрацювати разом, та навіть як в межах "коаліції дронів", що стосується і Канади, інвестувати в закупівлю дронів українського виробництва", - зазначив він.

Міністр оборони висловив думку, що ніхто не знає краще, як воювати з росіянами, ніж українці, які мають дворічний бойовий досвід.

"Я вважаю, що еволюція дронів у війні - це те, чого нам усім потрібно навчитися, щоб формувати майбутню політику оборонних закупівель. Тому ми працюємо у тісній співпраці з українцями, підтримуючи у розвитку їхнього власного виробництва, і думаю, що всі партнери по коаліції, включно з Канадою, також отримають від цього реальну вигоду", - резюмував Блер.

Раніше Канада приєдналася до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Перед цим Блер оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70.