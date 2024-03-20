Фінансові новини
- |
- 20.03.24
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада вважає можливим інвестувати у придбання українських дронів
10:39 20.03.2024 |
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава розглядає можливість інвестувати у купівлю дронів, які виробляє Україна.
Про це він заявив на пресконференції в Оттаві, повідомляє "Європейська правда".
Блер назвав реальною можливість, за якої Канада долучиться до закупівлі дронів, що виробляють в Україні, після того, як у лютому зустрівся міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
"Ми обговорили (з українським міністром), як ми можемо співпрацювати разом, та навіть як в межах "коаліції дронів", що стосується і Канади, інвестувати в закупівлю дронів українського виробництва", - зазначив він.
Міністр оборони висловив думку, що ніхто не знає краще, як воювати з росіянами, ніж українці, які мають дворічний бойовий досвід.
"Я вважаю, що еволюція дронів у війні - це те, чого нам усім потрібно навчитися, щоб формувати майбутню політику оборонних закупівель. Тому ми працюємо у тісній співпраці з українцями, підтримуючи у розвитку їхнього власного виробництва, і думаю, що всі партнери по коаліції, включно з Канадою, також отримають від цього реальну вигоду", - резюмував Блер.
Раніше Канада приєдналася до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.
Перед цим Блер оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»
|ЄС подовжить «економічний безвіз» для України, але з умовами
|Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит
|Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія оцінить план реалізації Ukraine Facility і представить Раді пропозиції щодо його виконання - Варгеї
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
|Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»
|Київ міг би 1 липня отримати перші виплати із доходів ЄС від російських активів за умови швидкого вирішення питання - єврокомісар
|Україна і Британія готуються співпрацювати у сфері пасажирських перевезень
|Шмигаль обговорив із Боррелем ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Бізнес
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню