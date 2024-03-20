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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У Bloomberg дізнались подробиці візиту Кулеби до Індії
09:49 20.03.2024 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці цього місяця відвідає Індію, де намагатиметься переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джерела видання повідомили, що Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.
Нагадаємо, 3 січня Кулеба провів телефонну розмову з Джайшанкаром.
Український міністр проінформував свого індійського колегу про ескалацію Росією терору та масових обстрілів України, яка відбулася на початку року.
Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського. Крім того, Кулеба розповів про українське бачення Глобального саміту миру на рівні лідерів, на який Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, що на полях тогорічного саміту G7 в Японії Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Нарендрою Моді.
Про те, як Україна шукає союзників на Глобальному півдні читайте у матеріалі РБК-Україна.
Українська формула миру
Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає:
* радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
* продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);
* енергетичну безпеку;
* звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
* виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
* виведення російських військ та припинення бойових дій;
* справедливість;
* екоцид, потребу негайного захисту природи;
* недопущення ескалації;
* фіксацію закінчення війни.
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