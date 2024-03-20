Сенат Канади схвалив оновлену угоду про ЗВТ з Україною

Сенат Канади прийняв у третьому читанні законопроєкт, яким імплементується модернізована Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA).

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, пише "Європейська правда".

Оновлена угода була підписана 22 вересня 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до Оттави.

Раніше у лютому цього року Палата громад парламенту Канади підтримала угоду більшістю голосів та направила її до Сенату для затвердження.

Угода потребує схвалення генерал-губернатора Канади, що має завершити процедуру ратифікації CUFTA в Канаді.

"Модернізована Угода про вільну торгівлю, яка включає розділи з цифрової торгівлі, фінансових послуг та захисту інвестицій, стане важливим інструментом сприяння українським компаніям у виході на канадський ринок та участі канадських компаній у відбудові", - зауважила посол.

Нагадаємо, торік у жовтні міністерка зовнішньої торгівлі Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі з Україною