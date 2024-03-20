Україна і НАТО розпочинають Стратегічний огляд оборонних закупівель України

Відбулася інавгураційна конференція щодо заснування Стратегічного огляду оборонних закупівель України.

"18-19 березня відбулась інавгураційна конференція у Люксембурзі із започаткування Стратегічного огляду оборонних закупівель, одного із флагманських проєктів Комплексного пакету допомоги альянсу. Мета огляду - допомога Україні в реформуванні системи оборонних закупівель з метою її узгодження з практиками і стандартами НАТО", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що це перша зустріч робочих груп, у яких експерти з України та держав-членів НАТО працюватимуть спільно для напрацювання рекомендацій, які мають затвердити на Вашингтонському саміті в липні 2024 року.

"Дані рекомендації стануть основою подальших кроків для забезпечення більшої підзвітності, прозорості й оперативної сумісності, що є частиною підготовки України до майбутнього членства України в альянсі", - йдеться в повідомленні.

Огляд здійснюється за запитом Міністерства оборони України, а реалізацію проєкту очолюють фахівці з цих питань із країн НАТО та України в тісній співпраці з Агентством НАТО із закупівель за підтримки Норвегії.