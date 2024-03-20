Україна почала переговори про безпекову угоду з Естонією

Україна та Естонія розпочали переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди відповідно до спільної декларації країн G7.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Офіс президента.

Сторони розпочали роботу над проєктом угоди та узгодили графік подальших переговорів, йдеться в повідомленні.

Українську делегацію, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак, на перемовинах представляв його заступник Ігор Жовква. Водночас естонську делегацію очолює заступниця глави МЗС Кюлліке Сілласте-Еллінг.

"Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну - у співвідношенні до свого ВВП - допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов'язання однозначно мають бути обопільними", - зазначив Жовква.

Раніше повідомляли, що Україна веде перемовини про безпекову угоду з вісьмома країнами: Латвією, США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією та Фінляндією, а також Євросоюзом.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.