Пентагон запустив сайт із відстеження військової допомоги Україні

Управління генерального інспектора Пентагону запустило сайт, на якому американці зможуть дізнатимя, як здійснюється контроль над зброєю та обладнанням, які США надають Україні у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Сайт Ukraine Oversight надає інформацію про роботу 20 американських агентств із нагляду, які відомі як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною. Зокрема, вони стежать за тим, щоб надану допомогу використовували за призначенням.

Видання зазначає, що республіканці в Конгресі США все ще виступають проти виділення Україні допомоги, водночас багато хто з них ставить собі запитання, чи існує належний облік зброї, яку відправляють Києву.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Як зазначив заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч, вебсайт є "зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні".

Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступну інформацію про війну в Україні та підтримку з боку США.

На сайті також розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році - 113,4 мільярда доларів, а також детальна інформація про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Як повідомляє The Hill, республіканці вже давно ставлять питання щодо мільярдів доларів, які спрямовуються в Україну, в тому числі щодо того, чи здійснюється належний нагляд за цими коштами. Офіс генерального інспектора Пентагону виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства або нецільового використання.

Виконувачка обов'язків генерального інспектора Державного департаменту США Діана Шоу заявила, що "нагляд за Україною є пріоритетом номер один", привітавши новий вебсайт як новий інструмент, "який допоможе інформувати американських платників податків".

Моніторинг оборонної допомоги для України

Нагадаємо, що у вересні минулого року Пентагон направив до Києва інспекторів для моніторингу військової допомоги Україні від США. Подібна американська перевірочна місія працювала в Україні й на початку цього року.

Як раніше заявили в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), Штати не виявили серйозних порушень, пов'язаних із наданою Україні допомогою.

Також в листопаді 2023 року в Міноборони України розповіли, що експерти моніторингової місії Європейського фонду миру (European Peace Facility) проводили облік переданого Силам оборони озброєння від країн Євросоюзу.

Нещодавно Управління звітності уряду Сполучених Штатів Америки (GAO) представило для Міністерства оборони рекомендації стосовно забезпечення відстеження та належного використання обладнання американського виробництва, що надається Україні в рамках оборонної допомоги.