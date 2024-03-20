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Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України в межах чеської ініціативи - ЗМІ
22:44 19.03.2024 |
Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає ntv у вівторок.
"Постачання відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку", - заявив Пісторіус у кулуарах зустрічі формату "Рамштайн". "Окрім того, ми, як Німеччина, законтрактували ще 100 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на національному рівні. Постачання в Україну також заплановані на цей рік", - сказав він.
"Ці зобов'язання є частиною нового пакета підтримки країни, що зазнала нападу, на суму майже EUR500 млн", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, у вівторок міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен поінформував про плани Фінляндії виділити EUR30 млн у межах чеської ініціативи.
Раніше повідомлялося, що на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
До чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися, зокрема, Латвія, Литва, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Франція і Польща. 14 березня Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу і повідомила про намір передати EUR30 млн, 15 березня - Португалія (EUR100 млн).
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