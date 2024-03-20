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АНАЛІТИКА

Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

 

Люксембург приєднується до артилерійської коаліції, закуповує дрони для України, продовжує підтримку обладнанням, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України за підсумками 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") у Німеччині.

"Люксембург. Приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина. Закуповує дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами. Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - ідеться в повідомленні Міноборони України в телеграм-каналі у вівторок увечері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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