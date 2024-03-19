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Боррель має намір 20 березня запропонувати спрямувати 90% доходів від активів РФ на закупівлю озброєнь Україні
16:52 19.03.2024 |
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про намір у середу представити пропозицію щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів для закупівлі озброєнь для України.
"Конкретна пропозиція буде завтра", - наводять західні ЗМІ слова Борреля.
Він уточнив, що, імовірно, на ці цілі кошти спрямовуватимуть через Європейський фонд миру. Боррель також пропонує залишок у 10% перевести до бюджету ЄС для їх використання, щоб підвищити потенціал української оборонної промисловості. Він нагадав, що ухвалити рішення щодо цих заходів мають країни-члени Євросоюзу.
Саміт ЄС відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.
Напередодні Боррель заявив про широку підтримку главами МЗС країн ЄС використання доходів із активів РФ в інтересах України.
Зі свого боку, агентство Bloomberg, у розпорядження якого потрапили документи ЄС, повідомило в понеділок увечері, що ЄС уже підготував текст законопроєкту, який у разі схвалення надасть змогу використовувати в інтересах України доходи від заморожених у Європі активів РФ. За інформацією агентства, ця система може запрацювати не раніше ніж у липні 2024 року. Як очікується, це надасть змогу виділяти на потреби України близько EUR3 млрд на рік. Передбачається, що ці гроші допоможуть із фінансуванням поставок зброї Києву, а також із розвитком українського оборонно-промислового комплексу. Для схвалення таких заходів потрібна згода всіх країн-членів ЄС.
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