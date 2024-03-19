Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Боррель має намір 20 березня запропонувати спрямувати 90% доходів від активів РФ на закупівлю озброєнь Україні

 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про намір у середу представити пропозицію щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів для закупівлі озброєнь для України.

"Конкретна пропозиція буде завтра", - наводять західні ЗМІ слова Борреля.

Він уточнив, що, імовірно, на ці цілі кошти спрямовуватимуть через Європейський фонд миру. Боррель також пропонує залишок у 10% перевести до бюджету ЄС для їх використання, щоб підвищити потенціал української оборонної промисловості. Він нагадав, що ухвалити рішення щодо цих заходів мають країни-члени Євросоюзу.

Саміт ЄС відбудеться 21-22 березня в Брюсселі.

Напередодні Боррель заявив про широку підтримку главами МЗС країн ЄС використання доходів із активів РФ в інтересах України.

Зі свого боку, агентство Bloomberg, у розпорядження якого потрапили документи ЄС, повідомило в понеділок увечері, що ЄС уже підготував текст законопроєкту, який у разі схвалення надасть змогу використовувати в інтересах України доходи від заморожених у Європі активів РФ. За інформацією агентства, ця система може запрацювати не раніше ніж у липні 2024 року. Як очікується, це надасть змогу виділяти на потреби України близько EUR3 млрд на рік. Передбачається, що ці гроші допоможуть із фінансуванням поставок зброї Києву, а також із розвитком українського оборонно-промислового комплексу. Для схвалення таких заходів потрібна згода всіх країн-членів ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1338
  0,1594
 0,41
EUR
 1
 42,4641
  0,0171
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7222  0,20 0,52 39,2637  0,21 0,53
EUR 42,1552  0,19 0,45 42,9237  0,19 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0950  0,14 0,37 38,1100  0,87 2,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес