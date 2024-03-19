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АНАЛІТИКА

США не дозволять Україні зазнати поразки у війні - Остін

 

Сполучені Штати Америки не дозволять Україні зазнати поразки, навіть якщо Конгрес і надалі не зможе ухвалити рішення щодо подальшої допомоги Києву. Про це у вівторок, 19 березня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн", повідомляє агенція AFP.

"Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати краху, - сказв Остін на початку зустрічі. - Ми як і раніше налаштовані надати Україні ресурси, необхідні для протистояння агресії Кремля".

Минулого тижня Вашингтон оголосив про військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів, але Остін нагадав, що це стало можливим лише завдяки економії на нещодавніх закупівлях Пентагону. "Ми змогли підтримати цей вкрай необхідний пакет лише визначивши деяку непередбачену економію за контрактом", - сказав він.

Остін: Москва витратила 211 мільярдів доларів на розгортання і підтримку війни

Під час промови Остін також торкнувся теми російський втрат - як людьских, так і фінансових видатків. За його словами, "щонайменше 315 тисяч російських військових були вбиті або поранені" з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Москва за два роки "розтратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання, забезпечення та підтримку своєї імперської агресії проти України".

Нагадаємо, що на попередній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбулася у Брюсселі 14 лютого, партнери України оголосили офіційний запуск коаліції протиповітряної оборони (ППО) та дронів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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