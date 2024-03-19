Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія передала Україні партію бойових катерів, 50 українських військових пройдуть навчання на них у Румунії - ЗМІ
13:54 19.03.2024 |
Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив румунському парламенту в понеділок, що схвалив навчання приблизно 50 українських солдатів, повідомив румунський портал "Монітор оборони й безпеки".
За даними видання, румунська армія навчатиме українських військових на кораблях, отриманих із Фінляндії, а потім сприятиме переправленню цих суден в Україну.
"У жовтні міністерство оборони Фінляндії надіслало листа до румунського міністра національної оборони, в якому повідомило, що хоче передати обладнання Україні, й попросило Румунію надати підтримку в транзиті через її національну територію, а також організацію навчальних заходів для українських екіпажів, які отримають й експлуатуватимуть подаровану техніку", - повідомив Йоганніс румунському парламенту 14 лютого.
За його словами, також фінська сторона запитала надання на безоплатній основі матеріально-технічного забезпечення українського особового складу, включно з проживанням, транспортом, харчуванням, паливом, необхідним для експлуатації катерів.
Йоганніс не повідомив парламенту, на якій техніці українські військові навчатимуться в Румунії, але, як зазначає видання, говорив про катери.
"Наразі Велика Британія, Швеція і США надали Україні різні типи бойових кораблів... Швеція 20 лютого оголосила про передачу 10 десантних катерів CB-90 і 20 швидкісних G-катерів, а також підводного озброєння... Фінляндія використовує десантні катери, аналогічні шведським, і не виключено, що вони того самого типу", - пише видання.
Фінська державна телерадіокомпанія Yle повідомила про це з посиланням на румунське джерело, зазначивши, що фінська влада не розкрила змісту військової допомоги Україні.
"До складу ВМС Фінляндії входять, зокрема, десантні кораблі класу "Єху" і транспортні кораблі класів "Юрмо" і "Віско", - йдеться в повідомленні Yle.
Як повідомлялося, на початку лютого Фінляндія направила 22-й пакет військової допомоги на суму до EUR190 млн і заявила про підготовку довгострокового плану підтримки України. До переданого пакета входить техніка й вироби виробництва Фінляндії, при цьому "окреме фінансування в розмірі EUR30 млн буде виділено на підтримку України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|До кінця березня країни ЄС передадуть Україні вже половину з обіцяного мільйона снарядів
ТОП-НОВИНИ
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До кінця березня країни ЄС передадуть Україні вже половину з обіцяного мільйона снарядів
|США не дозволять Україні зазнати поразки у війні - Остін
|Фінляндія передала Україні партію бойових катерів, 50 українських військових пройдуть навчання на них у Румунії - ЗМІ
|Пріоритетами на «Рамштайн-20» для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії - Міноборони
|Бельгія оголосила, що передасть Україні тральник
|ЄС підготував законопроєкт про передачу Україні прибутку від заморожених активів РФ у липні поточного року - ЗМІ
Бізнес
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання