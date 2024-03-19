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АНАЛІТИКА

Фінляндія передала Україні партію бойових катерів, 50 українських військових пройдуть навчання на них у Румунії - ЗМІ

 

Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив румунському парламенту в понеділок, що схвалив навчання приблизно 50 українських солдатів, повідомив румунський портал "Монітор оборони й безпеки".

За даними видання, румунська армія навчатиме українських військових на кораблях, отриманих із Фінляндії, а потім сприятиме переправленню цих суден в Україну.

"У жовтні міністерство оборони Фінляндії надіслало листа до румунського міністра національної оборони, в якому повідомило, що хоче передати обладнання Україні, й попросило Румунію надати підтримку в транзиті через її національну територію, а також організацію навчальних заходів для українських екіпажів, які отримають й експлуатуватимуть подаровану техніку", - повідомив Йоганніс румунському парламенту 14 лютого.

За його словами, також фінська сторона запитала надання на безоплатній основі матеріально-технічного забезпечення українського особового складу, включно з проживанням, транспортом, харчуванням, паливом, необхідним для експлуатації катерів.

Йоганніс не повідомив парламенту, на якій техніці українські військові навчатимуться в Румунії, але, як зазначає видання, говорив про катери.

"Наразі Велика Британія, Швеція і США надали Україні різні типи бойових кораблів... Швеція 20 лютого оголосила про передачу 10 десантних катерів CB-90 і 20 швидкісних G-катерів, а також підводного озброєння... Фінляндія використовує десантні катери, аналогічні шведським, і не виключено, що вони того самого типу", - пише видання.

Фінська державна телерадіокомпанія Yle повідомила про це з посиланням на румунське джерело, зазначивши, що фінська влада не розкрила змісту військової допомоги Україні.

"До складу ВМС Фінляндії входять, зокрема, десантні кораблі класу "Єху" і транспортні кораблі класів "Юрмо" і "Віско", - йдеться в повідомленні Yle.

Як повідомлялося, на початку лютого Фінляндія направила 22-й пакет військової допомоги на суму до EUR190 млн і заявила про підготовку довгострокового плану підтримки України. До переданого пакета входить техніка й вироби виробництва Фінляндії, при цьому "окреме фінансування в розмірі EUR30 млн буде виділено на підтримку України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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