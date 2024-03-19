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АНАЛІТИКА

Замість Ігната: Повітряні сили ЗСУ назвали нового речника

23:40 18.03.2024 |

Політика

 

Речник східного угруповання військ Ілля Євлаш став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат.

"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України №480 від 15 березня 2024 року начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - повідомляють на сторінці ПС ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю. Очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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