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Сенатор США Грем вважає, що ідея перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит буде популярною не лише серед республіканців
23:30 18.03.2024 |
Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) сподівається, що пропозицію перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит підтримають у Палаті представників найближчими днями.
"Тому я думаю, що ідея президента Трампа перетворити допомогу на безвідсотковий кредит має великий сенс, і я сподіваюся, що її буде підтримано в Палаті представників найближчими днями, а не тижнями. Я розмовляв зі спікером до приїзду. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея з кредитом буде вельми популярна не лише серед республіканців, а й серед демократів", - сказав Грем на брифінгу в Києві в понеділок.
За словами сенатора, він поінформував президента України Володимира Зеленського, що підтримує цю ідею, зазначивши, що вважає, що пропозиція "отримає велику суспільну підтримку".
При цьому він зазначив, що Ізраїль перебуває у важкому становищі і йому теж потрібна допомога. За словами Грема, він налаштований оптимістично щодо ухвалення найближчим часом пакета допомоги, що містить допомогу Україні, незалежно від того, буде він розбитий на частини чи ухвалений як єдине ціле.
"Я сподіваюся, що цього тижня ми знайдемо спосіб просунутися вперед у питанні із законом про допомогу, щойно ми приймемо наш власний бюджет", - сказав Грем.
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