Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенатор США Грем вважає, що ідея перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит буде популярною не лише серед республіканців

 

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) сподівається, що пропозицію перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит підтримають у Палаті представників найближчими днями.

"Тому я думаю, що ідея президента Трампа перетворити допомогу на безвідсотковий кредит має великий сенс, і я сподіваюся, що її буде підтримано в Палаті представників найближчими днями, а не тижнями. Я розмовляв зі спікером до приїзду. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея з кредитом буде вельми популярна не лише серед республіканців, а й серед демократів", - сказав Грем на брифінгу в Києві в понеділок.

За словами сенатора, він поінформував президента України Володимира Зеленського, що підтримує цю ідею, зазначивши, що вважає, що пропозиція "отримає велику суспільну підтримку".

При цьому він зазначив, що Ізраїль перебуває у важкому становищі і йому теж потрібна допомога. За словами Грема, він налаштований оптимістично щодо ухвалення найближчим часом пакета допомоги, що містить допомогу Україні, незалежно від того, буде він розбитий на частини чи ухвалений як єдине ціле.

"Я сподіваюся, що цього тижня ми знайдемо спосіб просунутися вперед у питанні із законом про допомогу, щойно ми приймемо наш власний бюджет", - сказав Грем.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9744
  0,1746
 0,45
EUR
 1
 42,4470
  0,2018
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,5222  0,15 0,38 39,0548  0,15 0,39
EUR 41,9667  0,18 0,43 42,7337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9500  0,15 0,39 38,9750  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес