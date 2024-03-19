МЗС про доповідь Комісії ООН: Зафіксовані злочини РФ «свідчать про масштаб звірств, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни»

Міністерство закордонних справ України вітає другу доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень, скоєних цивільною та військовою владою на території України, і закликає продовжувати розслідування та "системний тиск на Росію, щоб покласти край російській агресії".

"Міністерство закордонних справ України вітає другу доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, обговорення висновків якої відбудеться 19 березня в рамках Ради ООН з прав людини", - йдеться в коментарі МЗС України щодо цієї доповіді, опублікованому на офіційному сайті в понеділок.

Як наголошується в документі, комісія зібрала "додаткові докази серйозних порушень і міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів і, потенційно, злочинів проти людяності, скоєних російською владою на тимчасово окупованих територіях України".

МЗС наголошує на шокуючому характері висновків Комісії ООН: "катування, умисні вбивства, зґвалтування та інші злочини, пов'язані з сексуальним насильством, незаконне позбавлення волі цивільних осіб, насильницькі зникнення, незаконна депортація українських дітей, атаки та руйнування об'єктів культурної та історичної спадщини".

"Нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що російська влада продовжує систематичне катування як українських цивільних осіб, так і військовополонених, що становить воєнні злочини проти українців, на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації", - йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

У документі наголошується важливість того, що "доповідь надає оцінку серйозним наслідкам бойових дій та облоги Маріуполя для мирних мешканців на початку повномасштабного російського вторгнення. Документ фіксує велику кількість жертв та пошкоджень цивільних об'єктів, руйнування медичних установ, а також свідчення постраждалих мешканців Маріуполя".

Як зазначає МЗС України, висновки Комісії говорять про необхідність "продовження подальшого розслідування, зокрема з метою подальшої кваліфікації серйозних міжнародних злочинів, які скоює Росія проти українського народу, що має стати частиною матеріалів для розгляду міжнародними судами та трибуналами".

"Російська сторона, всупереч закликам міжнародної спільноти та положенням цілої низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також попри регулярні звернення Комісії, продовжує ігнорувати запити на надання інформації та доступу міжнародним експертам на тимчасово окуповані території України", - наголошує МЗС.

"Закликаємо міжнародну спільноту продовжити системний тиск на Росію, аби покласти край російській агресії, звірствам і терору, забезпечити притягнення російських злочинців до відповідальності, вимагати допуску міжнародних моніторингових організацій та гуманітарних місій до незаконно утримуваних українських цивільних осіб, звільнення та обміну військовополонених", - ідеться в коментарі МЗС України.

"Зафіксовані Комісією ООН злочини свідчать про масштаб звірств, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. Всі винні у них мають бути покарані. Відповідальність за скоєне - це те, чого російські окупанти бояться найбільше, а значить завдання усієї світової спільноти полягає в тому, щоб зробити цю відповідальність неуникною", - резюмує Міністерство закордонних справ України.