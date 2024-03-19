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Польща та Німеччина в кінці березня запустять «коаліцію бронетехніки» для України
23:15 18.03.2024 |
26 березня Польща і Німеччина активують "коаліцію бронетехніки", зосереджену на основних бойових танках, як ініціативу, спрямовану на підтримку України.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів під Варшавою зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP World.
"26 березня ми активуємо як співлідери, Польща і Німеччина, коаліцію з надання бронетехніки на підтримку України", - заявив польський міністр на спільній пресконференції з Пісторіусом.
"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проекту, до нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", - сказав він.
Косіняк-Камиш зазначив, що особиста участь Пісторіуса у роботі з Польщею є ознакою дружби, партнерства і "роздумів про те, що зробити сьогодні, щоб допомогти Україні", а також роботи заради безпеки Європи, країн НАТО і "нашої цивілізації і нашого майбутнього".
Він назвав співпрацю в рамках НАТО і ЄС фундаментальною для європейської безпеки і запевнив, що вона буде зміцнюватися і розвиватися.
Німецький колега Косіняка-Камиша наголосив на необхідності підготовки до будь-якої ситуації. "Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія [на когось] в Європі, але ми бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже більше двох років", - сказав Борис Пісторіус.
"Отже, ми всі разом, як союзники в Європі, повинні навчитися бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми повинні виконати і над яким ми працюємо", - додав він.
Він також наголосив на необхідності забезпечення України достатніми оборонними та наступальними можливостями у вигляді снарядів та озброєння.
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