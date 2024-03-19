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Бельгія передасть Україні 300 броньовиків LMV і навчить екіпаж для кораблів, - ЗМІ
22:50 18.03.2024 |
Бельгія готує пакет військової допомоги для України на 412 млн євро. До нього увійде 300 броньовиків LMV.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shephard Media.
Зазначається, що крім багатоцільових броньованих автомобілів Бельгія планує допомогти Україні з мінними тралами.
"Нова ініціатива військової допомоги, реалізована спільно Бельгією та Нідерландами, стала частиною співпраці BELEUX, метою якої є підвищення військового потенціалу України", - йдеться в матеріалі.
Видання пише, що Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди - навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден.
Бельгія також пообіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 611 мільйонів євро протягом 2024 року. Повідомляється, що близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.
Iveco LMV
Армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва.
Розроблений колективом конструкторів компанії "Iveco Defence Vehicles", перший з десяти прототипів був виготовлений у 2001 році.
На автомобілі може бути встановлено різне кулеметне озброєння, зокрема дистанційно кероване на модулі типу Protector RWS.
Допомога від Бельгії
Міністр оборони Бельгії Людвін Дедондер заявляла, що Бельгія й надалі надаватиме Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт відправляти не буде.
Також ми писали, що Бельгія відправить до Данії два двомісні літаки F-16 для участі в навчанні українських пілотів.
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