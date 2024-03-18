Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

"Привітав із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин. У 2022 році я представив Формулу миру - реальний шлях до справедливого миру - саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Глава держави додав, що він запросив Індонезію долучитися до участі в саміті та реалізації пунктів української Формули миру щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими.