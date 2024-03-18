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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
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Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру
13:25 18.03.2024 |
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.
"Привітав із перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин. У 2022 році я представив Формулу миру - реальний шлях до справедливого миру - саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.
Глава держави додав, що він запросив Індонезію долучитися до участі в саміті та реалізації пунктів української Формули миру щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також щодо обміну полоненими.
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