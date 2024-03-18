Макрон повторив намір розмістити західні війська в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон повторив свою заяву щодо можливого розгортання західних сухопутних військ в Україні. В інтерв'ю газеті Le Parisien, опублікованому в суботу, 16 березня, він сказав, що "операції на землі" можуть знадобитися у якийсь момент "для протидії російським силам". Однак, за словами Макрона, він не хоче цього і не проявлятиме ініціативу.

Про те, що не можна виключати розміщення західних сухопутних військ в Україні, Макрон уперше заявив наприкінці лютого. Його заява викликала заперечення та навіть неприйняття з боку багатьох союзників, включаючи німецький уряд. Пізніше Париж дав пояснення, що президентові не йшлося про "бойові частини".

В інтерв'ю Le Parisien Макрон запевнив, що між Парижем та Берліном розбіжностей щодо питань допомоги Україні практично немає. Різницю формулювань французький президент пояснив відмінностями у "стратегічній культурі" двох країн. "Стратегічна культура Німеччини характеризується великою стриманістю, невтручанням та дистанціюванням від ядерної могутності", - наводить слова Макрона газета. Тим часом Франція, яка володіє ядерною зброєю і сильною професійною армією, є "зовсім іншою моделлю", зазначив президент.

Макрон запропонує РФ припинити вогонь під час літньої Олімпіади

Росію попросять дотримуватись режиму припинення вогню в Україні під час Олімпійських ігор у Парижі, заявив президент Франції в інтерв'ю, показаному 16 березня в ефірі українського інформаційного телемарафону. "Правило приймаючої країни - рухатися в ногу з олімпійським рухом, - сказав Макрон. - Це послання світу. Ми також будемо дотримуватися рішення Олімпійського комітету". 33-ті за рахунком літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

У Києві очікують Макрона найближчим часом

Еммануель Макрон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що планує відвідати Україну найближчим часом. Про це розповів заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква у ефірі телемарафону у суботу. "Підтверджено вже найближчим часом візит пана Макрона в Україну, і цей візит буде важливим", - сказав Жовква. Він анонсував підписання низки документів під час візиту.

"На сьогодні ми не говоримо про збройні сили Франції чи інших країн на території України через одну причину: для цього потрібне відповідне рішення", - прокоментував Жовква можливість відправлення іноземних військових до України.

Нагадаємо, 17 січня Макрон анонсував поїздку в Україну "наступного місяця" і пообіцяв передати Збройним силам України десятки далекобійних ракет SCALP, проте 12 лютого стало відомо, що візит був відкладений з міркувань безпеки.