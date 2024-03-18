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Президент Чехії: Зараз неможливо уявити компроміс між Україною та РФ
08:37 18.03.2024 |
Президент Чехії Петр Павел заявив, що поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.
Заяву чеського президента наводить Radio Prague International.
"Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти", - зазначив Павел.
За його словами, війна РФ проти України війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.
Чеський президент вважає, що може настати момент, коли РФ і Україні стане зрозуміло, що продовження війни означає лише нові витрати, страждання і втрати без надії на успіх.
Водночас Павел сказав, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількостей жертв, уже дуже вагомі.
"Ситуація починає негативно проявлятися, зокрема і в Росії", - підсумував він.
Минулого тижня Павел на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії.
Він також казав, що якщо війська НАТО здійснюватимуть підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.
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