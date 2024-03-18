Фінансові новини
- |
- 18.03.24
- |
- 16:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна: Атака дрона в Придністров'ї - російська провокація
08:29 18.03.2024 |
Поширена у неділю, 17 березня, заява псевдоутворення "Придністровська Молдавська Республіка" ("ПМР") про нібито українську дронову атаку на військову частину в Тирасполі є російською провокацією, заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).
"Росія здійснила провокацію у "Придністров'ї" з атакою військової частини дроном-камікадзе. Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в РФ немає коридору до "Придністров'я" для здійснення провокацій військового характеру", - йдеться у повідомленні.
Відео з ураженням гелікоптера
Тим часом Бюро політики реінтеграції Молдови
зауважило, що події в Придністров'ї є спробою викликати страх і паніку в регіоні.
"Після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років", - йдеться у повідомленні.
Представники самопроголошеної "ПМР" стверджують, що безпілотник нібито був запущений з Одеської області України, а на відеозаписах, поширених ЗМІ цього невизнаного утворення, видно, як дрон влучив у військовий гелікоптер.
Так звана "ПМР", розташована переважно на лівому березі Дністра, проголосила свою "незалежність" від Молдови 1990 року, але її не визнала жодна країна Організації Об'єднаних Націй. Наприкінці лютого представники "ПМР" звернулися до Росії з проханням про "захист".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
|Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|Макрон повторив намір розмістити західні війська в Україні
|Президент Чехії: Зараз неможливо уявити компроміс між Україною та РФ
Бізнес
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх