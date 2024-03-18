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АНАЛІТИКА

Україна: Атака дрона в Придністров'ї - російська провокація

 

Поширена у неділю, 17 березня, заява псевдоутворення "Придністровська Молдавська Республіка" ("ПМР") про нібито українську дронову атаку на військову частину в Тирасполі є російською провокацією, заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Росія здійснила провокацію у "Придністров'ї" з атакою військової частини дроном-камікадзе. Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в РФ немає коридору до "Придністров'я" для здійснення провокацій військового характеру", - йдеться у повідомленні.

Відео з ураженням гелікоптера

Тим часом Бюро політики реінтеграції Молдови

зауважило, що події в Придністров'ї є спробою викликати страх і паніку в регіоні.

"Після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років", - йдеться у повідомленні.

Представники самопроголошеної "ПМР" стверджують, що безпілотник нібито був запущений з Одеської області України, а на відеозаписах, поширених ЗМІ цього невизнаного утворення, видно, як дрон влучив у військовий гелікоптер.

Так звана "ПМР", розташована переважно на лівому березі Дністра, проголосила свою "незалежність" від Молдови 1990 року, але її не визнала жодна країна Організації Об'єднаних Націй. Наприкінці лютого представники "ПМР" звернулися до Росії з проханням про "захист".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Молдова
 

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