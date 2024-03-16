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АНАЛІТИКА

ЗМІ назвали «секретну причину», через яку Німеччина не передає Україні Taurus

 

Ключова причина, через яку канцлер Німеччини Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов'язана з особливостями наведення цілей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу t-online.

Інформація, яку Шольц на останніх дебатах у Бундестазі щодо Taurus назвав "таємними знаннями", була озвучена на спеціальному засіданні парламентського комітету з питань оборони в понеділок, 11 березня.

На ньому в частині, яка стосувалась Taurus, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр виступив із 20-хвилинною доповіддю про особливості цих ракет.

Головна проблема, на яку вказав Броєр, полягала в тому, що для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп'ютерна система, яка є тільки в Бундесверу.

У разі, якби Німеччина передала Україні Taurus, то сама б уже не мала доступу до цих систем і суттєво підірвала б свою обороноздатність, пише t-online із посиланням на учасників засідання. Деталі цієї системи засекречені, тож співрозмовники видання не змогли навіть оцінити, скільки Берліну знадобилось би часу на її відновлення.

Водночас, вказує t-online, існує можливість надати Києву ці ракети в "урізаній" формі, без системи наведення. У такому випадку Taurus слугував би доповненням до менш потужних британських крилатих ракет Storm Shadow, додає видання.

"Після виступу Броєра в залі запанувала тиша. Навіть у тих, хто зазвичай висуває гучні вимоги, більше не було запитань", - сказало джерело t-online. Інший учасник зустрічі заявив виданню, що виступ генінспектора Бундесверу змусив його переглянути позицію щодо надання Україні крилатих ракет.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus - від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зявив, що Лондон розглядає всі варіанти, у тому числі обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
 

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