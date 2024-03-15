Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС у понеділок схвалить EUR5 млрд євро військової допомоги Україні

 

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу в понеділок затвердять рішення про створення Українського фонду допомоги в розмірі 5 млрд євро.

Про це в п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський чиновник. "Домовленості про Український фонд у межах чинного механізму Європейського фонду миру на суму в 5 млрд євро вже готові. Крім того, є можливості для його подальшого збільшення, якщо в цьому буде необхідність і реагуючи на потреби України за згоди 27 країн", - повідомив він.

Високопоставлений чиновник назвав три основні складові, на які буде виділено ці 5 млрд євро. "Перше - це продовження роботи військової допоміжної місії ЄС, друге - це продовження відшкодування витрат за постачання з власних запасів та односторонні закупівлі військового обладнання, яке доступне на ринку, і третє, найголовніше, - за постачання спільно закупленого у європейської плюс норвезької оборонної промисловості військового обладнання", - перерахував він.

Співрозмовник журналістів також озвучив конкретні суми, які підуть на фінансування цих складових. "0,5 млрд євро піде на військову допоміжну місію, 1 млрд євро - на спільні закупівлі в європейського військово-промислового комплексу та Норвегії і 3,5 млрд закриють інші постачання - постачання із запасів та односторонні закупівлі", - повідомив високопоставлений європейський чиновник.

"Це рішення буде схвалено, чим ми надішлемо сильний сигнал Україні про нашу триваючу військову підтримку стільки, скільки знадобиться. Це сигнал Росії про те, що в Європі немає жодної втоми (від війни), і ми продовжуємо підтримувати Україну і, певною мірою, це сигнал Вашингтону", - сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, далі, після того як рішення буде схвалено Радою ЄС, найближчими тижнями, "а це квітень, високий представник підготує і представить державам-членам різні індивідуальні заходи допомоги, щоб пожвавити цей механізм, щоб він запрацював якомога швидше".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес